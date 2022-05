Cuntrari a la regenza grischuna, ha il suveran decis da retrair il mandat dal Cussegl grond a plirs deputads – per part politichers da renum. RTR ha dà in sguard en ils resultats cirquitals e fa ina selecziun.

Qua ha RTR fatg ina selecziun da decisiuns surprendentas e ils circuls:

Surpraisa e refusa a Suot Tasna

A Suot Tasna datti ina roschada, cunquai che gist dus umens en uffizi n'èn betg reelegids: Duosch Fadri Felix (PLD, dapi 2014 deputà) e Men-Duri Ellemunter (AdC, dapi 2018 deputà). Quests dus sezs dal center van als pols politics: Per l'ina a Reto Rauch (PPS) e per l'autra a Tina Roner (PS).

Tina Roner ha dentant communitgà da betg acceptar l'elecziun, cunquai ch'in uffizi sco deputada dal Cussegl grond na sa lascha betg cumbinar cun sia professiun. Perquai surpiglia Aita Biert (PS) ch'abitescha a Cuira quest post.

1 / 5 Legenda: Aita Biert (PS) surpiglia il sez da sia collega da partida Tina Roner PS 2 / 5 Legenda: Tina Roner, PS (elegida dentant refusa il mandat) PS GR 3 / 5 Legenda: Reto Rauch, PPS (elegì) PPS GR 4 / 5 Legenda: Duosch Fadri Felix, PLD (betg reelegì) PLD GR 5 / 5 Legenda: Men-Duri Ellemunter, Allianza dal Center (betg reelegì) AdC GR

Il meglier resultat e la suletta ch'è vegnida confermada en uffizi è la presidenta dal Cussegl grond, Aita Zanetti (AdC) da Sent.

Cadi senza Deplazes e cun Kreiliger

Il proporz dubel rumpa la dominanza da l'Allianza dal Center en la Cadi. Il secretari general da la Lia Rumantscha Diego Deplazes n’è betg vegnì reelegì sco deputà. Quai malgrà ch'el ha fatg dapli vuschs (1'218) che Martin Kreiliger (502) – lez profitescha però dal proporz, pia che la sanestra ha rimnà vuschs sisum la Surselva e po recaltgar in sez per ils socialdemocrats en la regiun.

03:39 video L'effect dal proporz dubel – l'exempel da la Cadi Or da Telesguard dals 16.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 39 Sekunden.

PLD perda a Tavau

A Tavau datti in pitschen terratrembel: Ils dus liberaldemocrats Peter Engler (en uffizi dapi 2010) e Simi Valär (en uffizi dapi 2006) n’èn betg reelegids. Ils proxims quatter onns vegn sulettamain il vicepresident dal Cussegl grond Tarzisius Caviezel a represchentar la PLD en quest circul.

1 / 3 Legenda: Peter Engler, PLD (betg reelegì) PLD GR 2 / 3 Legenda: Simi Valär, PLD (betg reelegì) PLD GR 3 / 3 Legenda: Tarzisius Caviezel, PLD (reelegì) PLD GR

Ils dus sezs liberals van a Stefan Walser (PS) e Seraina Mani (Allianza dal Center). Reelegids per in'ulteriura perioda d'uffizi èn il landamma Philipp Wilhelm (PS), Valérie Favre Accola (PPS) e Walter von Ballmoos (PVL).

Cuira senza Horrer, ma cun dus verds

Er a Cuira datti ina gronda surpraisa: Il schef da fracziun dals socialdemocrats en il Cussegl grond Lukas Horrer n'è betg vegnì reelegì. Pascal Pajic n'ha medemamain betg dumagnà l'elecziun. La coaliziun PS / Verda resta tuttina la pli ferma partida a Cuira cun otg mandats, tranter quels dus represchentants da la Verda: Anita Mazzetta e Simon Gredig. Igl èn ils emprims dus sezs che la Verda po recaltgar en il Cussegl grond.

1 / 3 Legenda: Lukas Horrer, PS (betg reelegì) PS GR 2 / 3 Legenda: Anita Mazzetta, Verda (elegida) PS GR 3 / 3 Legenda: Simon Gredig, Verda (elegì) PS GR

Er Martha Widmer-Spreiter (dapi il 2014 deputada) n'è betg reelegida. Cunquai perda l'Allianza dal Center in sez ed ha anc quatter mandats. Er la PLD ha da nov be quatter enstagl sis persunas en il Cussegl grond, tranter auter cun las figuras centralas da la partida – il president Bruno Claus e la scheffa da fracziun Vera Stiffler.

Gudagnà in sez ha persuenter la Partida verd-liberala, malgrà ch'il bab da la partida Josias Gasser era sa retratg. Dasper Jürg Kappeler èn vegnidas elegidas la presidenta da partida Géraldine Danuser e Laura Oesch. Er la PPS augmenta ses represchentants da Cuira da nulla sin trais, cun Jan Koch, Sandra Adank e Mario Cortesi.

Foppa baratta socialdemocrat

Per Roman Cantieni n'hai betg valì la paina da midar partida (da l'Allianza dal Center tar la PS). El n'è betg vegnì reelegì en il circul da la Foppa. Il nov deputà socialdemocratic ha num Silvio Dietrich da Glion. La PLD vegn da defender il sez da Lorenz Alig cun il president da la PLD Surselva, Hanspeter Bundi. E Renatus Casutt dat in comeback en il Cussegl grond – uss sco deputà da la PPS, pli baud sco independent.

1 / 4 Legenda: Roman Cantieni, PS (betg reelegì) PS GR 2 / 4 Legenda: Silvio Dietrich, PS (elegì) PS GR 3 / 4 Legenda: Hanspeter Bundi, PLD (elegì) PLD GR 4 / 4 Legenda: Renatus Casutt, PPS (reelegì) PLD GR

Cunquai che Carmelia Maissen è vegnida elegida en la regenza grischuna, ruschna la proxima persuna da la glista da l'Allianza dal Center suenter e quai è Martina Beeli da Sagogn. Ils dus en uffizi, Ernst Sax e Kevin Brunold restan deputads.

Il giuven fa la cursa a Surses

En il Surses è il pli giuven dals quatter candidats vegnì elegì: Fabio Valentino Luzio (annada 1991) defenda il sez da la PLD e daventa successur da Gaby Thomann. A la candidata da l'Allianza dal Center, Sandra Baltermia-Guetg han mancà be 11 vuschs per recaltgar quest sez.

Legenda: Fabio Luzio, PLD (elegì) PLD GR

Bastiun liberala ballantscha en l'Engiadin'Ota

L'Engiadin'Ota survegn dapli colur: Votantas e votants han decis da betg reeleger il deputà da la PLD Linard Weidmann (en uffizi dapi 2014). Insumma n'è la Partida liberaldemocratica betg pli la pli ferma partida en il circul, cun be pli dus empè da quatter sezs. Quai èn Michael Pfäffli e Markus Berweger ch'èn vegnids reelegids.

Las pli bleras vuschs ha dentant fatg la presidenta verd-liberala da Puntraschigna, Nora Saratz Cazin, e quai sco noviza. Er la PPS trametta sper Mario Salis (en uffizi dapi 2014) da nov Stefan Metzger a Cuira. Il medem vala per la PS: Sper la deputada Franziska Preisig, ha er la candidata nova Selina Nicolay dumagnà l'elecziun. L'Allianza dal Center ha cun Martin Binkert be pli in represchentant en il Cussegl grond.

1 / 3 Legenda: Linard Weidmann, PLD (betg reelegì) PLD GR 2 / 3 Legenda: Nora Saratz Cazin, PVL (elegida) PVL GR 3 / 3 Legenda: Stefan Metzger, PPS (elegì) PPS GR

PPS cun sez en Lumnezia

Per il president da Val S. Pieder Stefan Schmid (Allianza da Center) è la carriera a fin suenter ina perioda d'uffizi. Sia plazza surpiglia Martin Sgier (PPS) da Lumbrein. Uschia n'ha Val nagin represchentant pli a Cuira – Lumbrein persuenter dus: Gian Derungs (Allianza dal Center) è vegnì reelegì.

Roschada en Tumleastga

La deputada da l'Allianza dal Center Edith Gugelmann n'è betg reelegida suenter quatter onns. Ses sez en il Cussegl grond va a la PPS cun Christian Morf, il president da Farschno. Ils ulteriurs èn reelegids: Werner Natter (PLD) e Renate Rutishauser (PS).

A Razén sto l'AdC laschar plimas

Moviment da partidas datti er en il circul da Razén, nua che l'Allianza dal Center aveva fin uss sis dals set sezs. I na gartegia dentant betg da defender ils sezs dals blers nums prominents che han chalà, per exempel Elita Florin-Caluori u Cornelia Märchy-Caduff. L'Allianza ha anc trais deputads: Erich Kohler e Reto Loepfe (en uffizi) e Jürg Heini sco nov.

Ils ulteriurs trais sezs van a differentas partidas: In a la PPS cun il president dal parlament da Domat, Ronny Krättli. Per la PLD conquista Jürg Rodigari, l'ortulan da Domat in mandat. E Beatrice Baselgia defenda ses sez e survegn da nov cumpagnia da sia collega da partida Silvia Biscuolm Jörg.

1 / 3 Legenda: Ronny Krättli, PPS (elegì) PPS GR 2 / 3 Legenda: Jürg Rodigari, PLD (elegì) PLD GR 3 / 3 Legenda: Silvia Bisculm Jörg, PS (elegida) PS GR

Num prominent a Schiers manca

L'anteriur president da la PBD dal Grischun, Benno Niggli n'è betg pli deputà dal Cussegl grond. Il suveran da Schiers ha decis da remplazzar el cun Lukas Bardill da la Partida socialdemocratica. Las bleras vuschs a Schiers han survegnì il president da l'Uniun purila grischuna, Thomas Rofler (PPS) che piglia da nov plaz en la sala a Cuira, suandà dad Anna-Margreth Holzinger (PLD, en uffizi).

1 / 2 Legenda: Benno Niggli, Allianza dal Center (betg reelegì) AdC GR 2 / 2 Legenda: Lukas Bardill, PS (elegì) PS

Trin n'elegia betg in deputà

Il suveran dal circul da Trin n'ha betg reelegì il suprastant da Flem, Guido Casty (Allianza dal Center) en il Cussegl grond. In'ulteriura perioda d'uffizi dastgan far Julia Müller (PS), Martin Wieland (PLD) ed Ursin Widmer (AdC). Da nov a Cuira trametta il circul Stefan Cahenzli (PLD) e Martin Candrian (PPS).

Tschintg Vitgs cun verd-liberal

En il circul dals Tschintg Vitgs sto Thomas Bigliel (PLD) prender cumià dal Cussegl grond suenter quatter onns en uffizi. Persuenter fitga la Partida verd-liberala per l'emprima giada pe en quest circul e quai cun il nov deputà Simon Rageth. La ferma partida resta la PPS cun quatter sezs e cun Roman Hug che ha fatg las bleras vuschs. Il circul Tschintg Vitgs ha dal reminent be pli 11 sezs en il Cussegl grond, in pli pauc che anc il 2018, damai che la populaziun è sa sminuida.

1 / 2 Legenda: Simon Rageth, PVL (elegì) PVL GR 2 / 2 Legenda: Thomas Bigliel, PLD (betg reelegì) PLD GR

Liberals perdan Mesauc

La medema situaziun en il Mesauc: Fin uss aveva il circul dus sezs – uss be pli in. Da nov represchenta Piera Furger (Allianza dal Center) la vallada en il Cussegl grond. Il deputà actual Hans Peter Wellig (PLD) n'ha betg dumagnà la reelecziun.