Per cuntanscher questa finamira han la destinaziun Tavau/Claustra e la fundaziun My climate fundà il «My climate fondo dal clima Tavau». Responsabels per il fondo èn la destinaziun, la vischnanca e la fundaziun.

Interpresas turisticas, organisaturs e la mastergnanza sa participeschan a l'iniziativa che duai reducir u compensar activitads nuschaivlas per il clima. Er giasts e clientella duain gidar a finanziar projects e mesiras cun contribuziuns voluntarias.

50% dals meds duain vegnir impundids en projects per la protecziun dal clima en il Grischun, en Svizra e sin l'entir mund. Cun 35% dals meds rimnads en il fondo vulan ins plinavant promover mesiras che rendan las interpresas participantas pli persistentas. E 15% duain ir en en in fondo. Quests daners duain vegnir durvrads per sustegnair projects al lieu, sch'els reduceschan las emissiuns da CO2 e rinforzan en il medem mument purschiders locals. En il medem mument èsi er ina finamira da spargnar ressursas e porscher products ed eveniments d'auta qualitad.

Participants or da diversas spartas

Sper la destinaziun, la vischnanca e diversas fatschentas as participeschan er il Club da hockey da Tavau sco er il Forum mundial d'economia. Da la vart dals responsabels hai num che turissem persistent e stentas per proteger il clima sajan pli e pli dumandadas dals giasts. Ma savens manchia la pussaivladad simpla e concreta per pudair far insatge. Cun il fondo per il clima nua che tuts possian sa participar, saja questa pussaivladad ussa stgaffida.