La gronda fatschenta da l'ultima sessiun da quest onn è il budget per il 2022. Quel quinta cun in deficit da radund 9,9 milliuns francs. Quai èn bunamain 25 milliuns francs pli pauc cumpareglià cun il budget per il 2021. E quai malgrà che las investiziuns per l'onn proxim duain crescher per 3,8%, a 420,4 milliuns francs.

La regenza è da l'avis che las finanzas chantunalas èn en in bun stadi. Ed ella è er cuntenta ch'ella po ademplir tut ils criteris ch'il Cussegl grond ha mess a la regenza. Pussibel è quai tranter auter grazia als daners che derivan da la Banca naziunala svizra.

Armonisar acquisiziuns publicas

En pli sto il Cussegl grond er sa fatschentar cun la cunvegna interchantunala davart acquisiziuns publicas. Concret duain las acquisiziuns sur chantuns, citads e vischnancas vegnir armonisadas. Quai er per pussibilitar da dar dapli pais a la qualitad empè da mo al pretsch.



Votar per posta senza custs da porto

In'ulteriura fatschenta è la lescha areguard ils dretgs politics en il Grischun. Concret vai per la dumonda, sch'il chantun duai en il futur pajar la francatura, sche persunas vulan vuschar u eleger sin la via da correspundenza. Fin uss ston votantas e votants surpigliar sezs ils custs da porto. Quai vul la regenza midar cun la finamira da pudair auzar la participaziun politica.

Il Cussegl grond aveva il zercladur 2020 surdà l'incumbensa dal deputà Roman Hug (PPS) a la regenza. Quella ha suenter la consultaziun decis ch'ella na veglia betg sco previs l'entschatta surpigliar ils custs per ina spediziun per posta B, mabain per ina francatura A. Ils custs per questa mesira sajan survesaivels. Ils custs vegnan stimads sin var 363'000 francs ad onn.

Corona resta e resta tema

Sper tut quai spetga er anc in bloc da corona. Sco gia las ultimas sessiuns è quel fixà per mesemna avantmezdi. La regenza vul infurmar deputadas e deputads davart l'andament da la pandemia. Deputadas e deputads han er la pussaivladad da far dumondas. Corona n'è dentant betg mo tema en las tractandas, mabain er uschiglio.

I vala sco tar la sessiun federala a Berna er a Cuira in obligatori da mascrina e certificat.