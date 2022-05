En il rom dal plan da mesiras per reducir la concentraziun da particlas finas en las vischnancas da Grono, Roveredo e San Vittore, ha l’Uffizi per natira ed ambient infurmà e cusseglià possessurs e possessuras da chasas. Las 429 cussegliaziuns hajan tractà dumondas per tegnair schuber l’aria, sco era la pussaivladad da sanar energeticamain bajetgs.

Ils davos quatter onns han possessurs da chasa remplazzà 64 stgaudaments da lain vegls cun pumpas da chalira u stgaudaments da pellet. Vitiers hai dà tar 31 stgaudaments moderns in filter per particlas finas, per reducir anc dapli la concentraziun. Betg cuntanschì han il chantun la finamira – da motivar possessurs da chasas da realisar ina sanaziun energetica ensemen cun remplazzar in stgaudament da lain. Las investiziuns tar bajetgs pli vegls paran d’esser memia autas, malgrà ils daners da promoziun.

Fin la fin dal settember 2022 èsi anc pussaivel da dumandar daners per remplazzar stgaudaments da lain vegls. Vitiers ha l’Uffizi per energia e traffic augmentà tut las contribuziuns da promoziun dals programs existents, per in uschenumnà «Green Deal Bonus».