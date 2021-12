Persunas che prestan servetsch tar ils pumpiers u tar la protecziun civila en il Grischun, èn da principi cuntentas cun il sustegn da lur patruna u patrun. Tar ils pumpiers èn quai dus terzs dals dumandads - tar la protecziun civila var in terz. Quai mussa in studi da la Scol'auta spezialisada dal Grischun. Il studi vala sco basa per prender mesiras concretas per far pli attractiv il servetsch da cader.

Memia pauc encuraschament d'engaschi

Tar ils pumpiers sco er tar la protecziun civila è il pli grond sustegn la lavur parziala ed ils temps da lavur flexibels. En pli èn ils impediments administrativs pitschens, perquai ch'ins sto strusch far cunvegnas a scrit. Las persunas che fan part da truppas da pumpiers dian plinavant, ch'ellas vesian in effect positiv per lur schanzas, sch'ellas midan plazza. Persunas engaschadas tar la protecziun civila vesan quai però pli neutral.

Però han patrunas e patruns encuraschà mo stgars 20 pertschient da las commembras e dals commembers dals pumpiers e 10 pertschient da las commembras e dals commembers da la protecziun civila per lur engaschi actual u per in ulteriur engaschi.

I dovra dapli persunal da cader e dapli dunnas

La recrutaziun da persunal da cader tar ils pumpiers, sco er tar la protecziun civila resta ina sfida – spezialmain en las regiuns periferas. Per render l'engaschi pli attractiv e per augmentar l'interess per il servetsch da cader, èn las persunas dumandadas s'exprimidas particularmain en favur da meglierar la remuneraziun finanziala. Gist en la protecziun civila datti en quest punct sco ch'i para anc potenzial.

Plinavant s'expriman a moda positiva las commembras ed ils commembers da la protecziun civila per in'integraziun pli intensiva da las dunnas ed era da persunas estras cun domicil en il Grischun. Quai è decisiv per garantir il servetsch dals pumpiers e da la protecziun civila en il futur.