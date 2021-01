Sch'il suveran svizzer avess votà ils 18 da schaner, lura dessi in scumond da cuvrir la fatscha. Quai mussa l'emprima retschertga da votaziun sin incumbensa da la SRG SSR. 56% avessan ditg Gea u plitost Gea a l'iniziativa. Er tar las duas autras votaziuns avess quai dà in Gea.

Legenda: Sch'i dat er ils 7 da mars in Gea na po gfs.berna anc betg prognostitgar. RTR Grafica

Tut en tut han 69% da las persunas dumandadas inditgà da gia avair decis da metter in Gea u in Na en l'urna. La furmaziun da l'opiniun saja pia gia avanzada. Sulet 4% na sappia anc betg co votar. Tuttina na pon ils auturs da la retschertga anc betg far ina prognosa dal resultat dals 7 da mars. Il mument mussian l'intenziun da votaziun sco er la persvasiun dals arguments plitost ch'il suveran svizzer vegnia a dir Gea a l'iniziativa. Percunter inditgeschian las posiziuns da l'elita politica plitost in Na. Vitiers vegnia ch'i dettia tar iniziativas per regla la finala tuttina in Na.

Il pli effizient argument per l'iniziativa è l'argument da segirezza dals iniziants, scriva gfs.berna. Ad in Gea gidia il mument er l'argument d'egualitad tranter um e dunna. Il segund impurtant argument saja actualmain però in argument dals adversaris: Il scumond pudess sclauder dunnas che vulan cuvrir la fatscha da la vita publica.

Tgi per – tgi cunter

Il mument sustegnan tenor la retschertga cunzunt persunas sur 40 onns l'iniziativa, persunas sut 40 èn plitost cunter. Ina differenza datti aifer las regiuns: En Svizra franzosa ed en il Tessin giauda l'iniziativa in pli grond sustegn ch'en Svizra tudestga. Sch'ins guarda sin l'intent da votar da las diversas partidas, dettia ina clera polarisaziun tranter sanester e dretg. Persunas enturn la Partida socialdemocratica ed ils Verds sajan cleramain cunter, tut las autras gruppas da votantas e votants per l'iniziativa, uschia la retschertga.

Lescha davart l'identificaziun electronica

Legenda: 52% Gea Sch'il pitschen avantatg Gea tanscha enfin ils 7 da mars saja grev da giuditgar. RTR Grafica

Ils 7 da mars decidan Svizras e Svizzers er davart la lescha d'identificaziun electronica, cunquai ch'igl ha dà in referendum. Passa la mesadad da las participantas e dals participants da la retschertga n'èn però anc betg dal tut segirs tge scriver sin il cedel da vuschar.

Cunvegna economica tranter ils stadis da l'EFTA e l'Indonesia

Legenda: Cunvegna cun l'Indonesia RTR Grafica

Mez schaner fiss la cunvegna economica cun l'Indonesia vegnida approvada be per pauc: 51% avessan mess in Gea u plitost Gea en l'urna. Però n'han ils participants e las participantas er qua anc strusch furmà lur opiniun. Sulet ina minoritad da 40% è gia persvasa, tge scriver sin il cedel da vuschar. Tenor gfs.berna è la cumpart da persunas ch'è anc dal tuttafatg indecisa cun 13% fitg gronda. Uschia saja il resultat da votaziun anc avert.