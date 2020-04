Il concern da farma svizzer Novartis ha fatg l'entschatta da quest onn dapli svieuta che spetgà. Quai tranter auter grazia ad in success da vendita cun il medicament per il cor Entresto. La crisa da corona na sa mussia betg a moda negativa. Cumpras sin reserva hajan perfin procurà per in meglier resultat.

Il concern da farma ha fatg en l'emprim quartal dal 2020 ina svieuta da 12,3 milliardas francs, in plus da prest 13% cumpareglià cun la medema perioda da l'onn avant. Il gudogn saja s'augmentà sin 2,2 milliardas francs.