En Svizra ed il Principadi da Liechtenstein hai dà entaifer 24 uras 2'823 novas infecziuns cun il coronavirus. Plinavant ha l'Uffizi federal per sanadad BAG annunzià 8 mortoris e 57 persunas èn vegnidas ospitalisadas. La media da set dis è cun quai s'augmentada sin passa 1'200 cas, quai è in plus da 154% cumpareglià cun l'emna avant.

Cun quests 2'823 cas novs èn las novas infecziuns sa dublegiadas dapi il di avant. Sin il punct culminant da la pandemia, ils 23 da mars han las novas infecziuns muntà a 1'464 cas novs.

Dapi l'entschatta da la pandemia hai cun quai dà 68'704 cas confermads da corona. Total 5'167 persunas èn vegnids tractadas en l'ospital pervi da Covid-19. Il dumber dals mortoris pervi da corona è cun quai creschì sin 1'816.

37 novs cas en Grischun

Tenor las pli actualas cifras dal chantun datti en Grischun 37 ulteriurs cas confermads. Il dumber da cas activs, vul dir da persunas ch’èn il mument en isolaziun, è creschì sin 178. En quarantina èn il mument 561 persunas. en ospital èn il mument trais persunas pervi dal coronavirus.