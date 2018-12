Las elecziuns per las duas successuras en il Cussegl federal èn stadas in eveniment da questa sessiun d'enviern. Viola Amherd dal Vallais surpiglia il post da Doris Leuthard e Karin Keller-Sutter per Johann Schneider-Amman.

Tar la repartiziun dals departaments hai lura dà grondas discussiuns. Empè dal venderdi han ils cussegliers federals pudì sa cunvegnir pir il glindesdi a tgi che surpiglia tge post.

Revisiun da la lescha da CO2

11 uras è vegnì discutà vi e nà e decidì davart artitgel per artitgel e detagls da la lescha. La finala ha il Cussegl naziunal tuttina sbittà tutti quanti. La culpa vegn stuschada vi e nà tranter las partidas.

Uss sto il Cussegl dals chantuns pigliar a mauns anc ina giada l'entira revisiun. La Svizra è numnadamain s'obliada da reducir las emissiuns per 50%, cumpareglià cun il 1990, fin il 2030.

Pact da migraziun

Omaduas chombras han decidì ch'ellas vulan avair l'ultim pled davart il pact da migraziun da l'ONU. Cun quai è il plan dal Cussegl federal da vulair suttascriver il pact il mument mess sin glatsch. La regenza sto spetgar giu la debatta da l'onn proxim.

Na a liberalisaziun dals models d'eleger chantunals

L'avantmezdi ha il parlament ditg surprendentamain Na a la liberalisaziun dals models dad eleger chantunals. Surpendenta è la decisiun stada perquai che omaduas chombras avevan decidì en la debatta da laschar als chantuns maun liber co ch'i duai vegnir elegì – proporz, maiorz u ina maschaida.

Per il Grischun ina decisiun relevanta perquai ch'i vegn debattà dapi onns sch'il sistem da maiorz saja il dretg u betg.

