La Confederaziun vul augmentar las contribuziuns annualas per l'agricultura – quai da radund 85 milliuns sin fin 184 milliuns fracs. Ils ulteriurs daners èn tenor l'Uffizi federal per agricultura necessaris per garantir l'adattaziun dals manaschis a la midada dal clima, rapporta la «NZZ am Sonntag».

Bleras investiziuns

Puras e purs svizzers ston adattar lur manaschis a la midada dal clima. Quai munta bleras investiziuns. Concret vai per renovar ils indrizs da drenascha, uschia ch'ils prads na daventan betg palidus suenter bler plievgia. Plinavant ston ils manaschis modernisar lur stallas per che pli pauc ammoniac va or en l'atmosfera dal tegnair animals. Ultra da quai stoppian pliras vias vegnir sanadas.

Ils chantuns ston sa participar als projects cun tuttina blers daners sco la Confederaziun. Danunder che quels duain vegnir, na saja anc betg sclerì, uschia l'Uffizi federal per agricultura.