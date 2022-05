En Svizra èn ils tschains per abitaziuns puspè creschids l'emprim quartal. Concret èn ils tschains creschids per 0,3% cumpareglià cun il quartal precedent, sco l'interpresa da cussegliaziun per il svilup dal spazi Fahrländer Partner communitgescha.

Guardà sur ils ultims quatter quartals sajan ils tschains s'augmentads il pli fitg en la regiun da Turitg e Genevra sco er en la Svizra Orientala. Quai cun in plus da fin 2,5%.

L'augment pertutga però er surfatschas da biro: Cumpareglià cun la medema perioda da l'onn avant sajan ils tschains s'augmentads per 3,2%.

