Il stan da sanadad da las quatter persunas blessadas gievgia saira tar la crudada d'ina sutgera sin il Stoos (SZ) n'è betg sa midà. Duas persunas èn anc adina en in stadi critic.Co i ha pudì vegnir tar la collisiun da la sutgera cun ina suga d'ina maschina da pista n'è anc adina betg cler.

Il manischunz dal vehichel da pista ch'è stà involvì ha la polizia ussa pudì interrogar, scriva la polizia chantunala da Sviz sin dumonda. I dettia anc bleras dumondas avertas che vegnian scleridas en rom da las investigaziuns. Dapli detagls n'ha il pledader da la polizia betg pudì dar sin dumonda da l'Agentura da novitads svizra Keystone-SDA.

Duas persunas anc adina en stadi critic

Tar la crudada da la sutga sin la sutgera dal Stoos a Fronalpstock èn ina dunna da 33 onns ed in um da 40 onns sa blessads talmain ch'igl èn en privel da vita. Dus umens da 33 e 38 onns han blessuras considerablas. Cun quatter helicopters èn els vegnids transportads en differents ospitals, lur stan da sanadad è sco la polizia di, betg sa midà.

Suga d'in vehichel da pista enta pe

L'accident stat tenor las investigaziuns d'enfin qua en connex cun ina maschina da pista ch'è stada en acziun en la regiun. Il vehichel era fermà vid ina suga per ch'el possia sa mover meglier en il territori. La suga è lura collidada cun la sutga da quatter persunas ed ha fatg crudà giu quella.

Raschuns restan anc misteri

10 persunas eran stadas da viadi gievgia saira enturn las 22:00 uras pervi d'ina tschaina da fatschenta sin il Fronalpstock. Da là eran els da viadi direcziun Stoos, cura che l'accident è capità. Che la sutgera era en funcziun la saira anc uschè tard n'è tenor las pendicularas betg stà in cas spezial. Da quests viadis spezials dettia regularmain. La raschun per l'accident mettia las pendicularas davant in misteri.

