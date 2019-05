L’affera enturn il cusseglier da stadi da Genevra Pierre Maudet survegn in nov chapitel. Pir da curt ha la Polizia chantunala da Genevra arrestà in possessur dad ina bar. Tenor la procura publica haja l’um sa participà vid in dals pli gronds enguladitschs en Svizra e tranter auter fatg blers daners cun assagls da rapinament.

Donaziuns e regals per survegnir avantatgs

Retschertgas da la Rundschau mussan uss, che l’um stat en connex cun donaziuns e regals a Pierre Maudet. Il motiv, l’um è stà da l'avis che quai possia gidar, sch’ins dovria en il futur ina giada in service da Maudet.

Sco l'um ha inditgà sez en sia procedura penala, haja el laschà pajar a Maudet sur in collega da fatschenta 5000 francs. Tar il collega sa tracti da l'um da fatschenta cun ragischs libanaisas, ch'aveva organisà il viadi da Pierre Maudet ad Abu Dabi e rimnà en connex cun las elecziuns chantunalas 29'000 francs per ina enquista d'electurs.

Maudet dementescha

Pierre Maudet sez dementescha d'enconuscher quest um ed er tut las renfatschas. Schebain per Pierre Maudet sco er per l'um arrestà vala il mument la presumziun d'innocenza.

