La fin da schaner 2022 stat Pierin Vincenz davant la Dretgira cirquitala da Turitg. La dretgira ha dà enconuschent il termin. Sco quai ch'il Tages Anzeiger rapporta è il process dals 25 fin ils 29 da schaner.

I va per summas da milliuns

A l'anteriur schef da la banca Raiffeisen vegn renfatschà execuziun d'affars malfidaivla. Tranter auter vai per cumpras da firmas da la Raiffeisen e l'interpresa da credits Aduno. Vincenz e ses cussegliader Beat Stocker duajan esser s'enritgids cun tals affars, quai èn l'autezza da milliuns.

Enavos en praschun?

En il center dal process vegn a star la dumonda, schebain Vincenz e Stocker ston anc ina giada ir en praschun. La primavaira dal 2018 èn omadus sesids en arrest d'inquisiziun. Latiers vai però er per la pretaisa d'indemnisaziun da la Raiffeisen ed Aduno. Tant tar Vincenz sco er tar Stocker vai latiers per milliuns francs. Per tut ils cumpigliads vala però la presumziun d'innocenza.

Ord l'archiv:

L'anteriur schef da la Raiffeisen è stà 100 dis en arrest d'inquisiziun il 2018.