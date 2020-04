Il parlamentari cristiandemocratic ha inoltrà in'intervenziun parlamentara per in tal fond statal. Ina part dals daners pudessan vegnir investids sco participaziuns a fatschentas ch'èn relevantas per il sistem. Cun in'autra part propona el da cunfinanziar in program d'investiziun. D'ina vart per promover la conjunctura e da l'autra per garantir infrastructura relevanta en las spartas traffic, turissem, raits da datas u er producziun, furmaziun e perscrutaziun.

Tenor Martin Candinas na possian numerus manaschis, tranter quests er manaschis turistics grischuns, betg vegnir salvads sulet cun il pachet da mesiras dal Cussegl federal. Sco exempel per in tal fond statal valan la Norvegia ed il Singapur nua ch'ina tala schliaziun saja sa cumprovada.

Nagins daners regalads

Ils daners dal fondo statal na duain però betg simplamain vegnir regalads. Nua ch'i na saja betg pussaivel da sa participar ad in'interpresa fissi tenor il cusseglier naziunal cristiandemocratic da pajar tschains sin il sustegn. Pia ils daners vegnissan amortisads en ina furma u l'autra.