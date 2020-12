La quota è restada stabila il 2019 tar 3,2%. Tut en tut han passa 271'000 persunas survegnì almain ina giada sustegn finanzial da l'agid social. Quai èn 2’800 persunas pli pauc che l’onn precedent. Quai ha communitgà l’Uffizi federal da statistica.

La mesadad da las persunas che retirian agid social vivian en famiglias cun uffants. Cunzunt famiglias nua ch’ina persuna educhescha suletta sajan periclitadas. Sco er persunas cun in bass livel da furmaziun.

Il chantun Grischun ha dumbrà l'onn passà 2'529 persunas che han retratg agid social. Er quai èn pli paucas ch'il 2018 cun 2'674 persunas.

Damain agid social per requirents d'asil

Il dumber da requirents d'asil che han retratg agid social è sa reducì per passa in terz. D'ina vart perquai ch'i ha dà 6,5% pli paucas dumondas d'asil. Per l'autra perquai ch'ils chantuns han survegnì pli paucs requirents d'asil da la Confederaziun. Quai pervi da las proceduras d'asil pli spertas ch'èn en vigur a partir dal mars 2019.