L’Uffizi federal d'agricultura duai lubir in'ulteriura transcha da 1'800 tonnas paintg u pischada or da l'Uniun europeica. Uschia veglian els segirar che Svizzers e Svizras hajan avunda paintg fin la fin da quest onn – scriva l'organisaziun da branscha da latg.

Diversas raschuns

Gia l'avrigl aveva la Confederaziun auzà il contingent per paintg importà per 1'000 tonnas. Quai na tanscha però betg, manegia l’organisaziun da branscha. Las pitschnas reservas da paintg en Svizra derivan d’ina producziun da latg stabila en Svizra, ed il mument datti in augment tar la producziun da chaschiel. Vitiers è il turissem da cumpra stà interrut durant il lockdown, e quai ha laschà crescher il basegn per paintg svizzer.

Magasins magari vits

Per ch’il provediment cun paintg u pischada è segirada durant l’entir onn, duai avair mez da l’onn tenor la branscha 4’000 fin 5’000 tonnas paintg en ils magasins da schelentar. Mez fanadur sa chattan là dentant mo radund 600 tonnas.

Il matg aveva la Tagesschau da SRF rapportà: