Entras l'iniziativa che pretenda da tegnair animals da niz cun dignitad vegnia la Svizra pli dependenta da l'exteriur. En pli vegnissan products sco pulaster, charn u latg pli chars per la clientella. Ed entras l'iniziativa na vegniss il bainstar dals animals betg augmentà. Cun quels arguments proponan Thomas Roffler, president da l'Uniun purila grischuna, Astrid Derungs, presidenta da l'Uniun da las puras grischuna ed Ursin Gustin vicepresident da l'Uniun da purs giuvens da metter ils 25 da settember in Na en l'urna.

L'iniziativa pertutga bunamain tut ils manaschis grischuns. Er quels ch'èn oz gia bio.

Pertutgant las pretensiuns minimalas per la tegnida d'animals vul l'iniziativa s'orientar a las directivas da Bio Suisse da l'onn 2018. Cunquai ch'i dat en Grischun bleras purarias da bio pudessan ins pensar ch'il Grischun na saja betg pertutgà ferm da l'iniziativa. Quai na saja però betg il cas, sco represchentants da puras e purs han accentuà communablamain. La raschun: Sche las directivas da bio daventassan il nov standard, n'avessan purarias da bio dad oz nagina plivalur pli e na survegnissan er nagins pajaments directs pli, sco igl è vegnì declerà a la conferenza da medias.

En pli sa dostan represchentants da puras e purs en Grischun cunter dapli regulaziuns en l'agricultura ed èn perquai cunter l'iniziativa cunter allevament intensiv. Sco interpresas duain purarias restar libras en lur decisiuns, uschia in ulteriur argument. En pli ha Thomas Roffler accentuà che blers manaschis n'avessan betg la pussaivladad d'engrondir l'infrastructura sin ils manaschis, sco previs da l'iniziativa, quai betg be per raschuns finanzialas mabain er per motivs da la planisaziun dal territori.

Il suveran svizzer decida ils 25 da settember a l'urna davart l'iniziativa cunter l'allevament intensiv.

