Dus commembers da la PCD, dals chantuns Basilea, han inoltrà recurs tar la dretgira da cumpromiss interna. Els pretendan da disdir la votaziun davart la fusiun. Il secretariat general da la PCD ha confermà rapports da la NZZ e CH Media. Tenor ils dus recurrents, dovria quai ina midada dals statuts per pudair midar il num. Per pudair midar lezs, dovria quai ina maioritad da dus terzs dals 450 delegads e delegadas. Ma, tar la votaziun consultativa, sajan be stgars 60% dals commembers s'exprimids per ina midada dal num. Uschia haja questa fatschenta fatg naufragi gia tar la votaziun consultativa tar ils commembers.

La PCD dal chantun Vallais vul spustar la decisiun. Els vulan mantegnair l’aspect cristian en il num da partida. Ma Gerhard Pfister, il president da la partida na sa laschia betg inquietar, sco el ha ditg a CH Media. Resistenza saja legitima, ma la finala hajan els sclerì giuridicamain mintga pass ch'els hajan fatg.

Tenor plan decidan ils delegads e las delegadas la sonda, ils 28 da november en chaussa.