Cun il plan da mesiras per aua schubra realisescha il Cussegl federal in'incumbensa dal parlament. Avant in mais aveva quel approvà in'iniziativa parlamentara che pretenda da reducir per il ristg pervi dal diever da pesticids per la mesadad. E quai enfin il 2027.

Per exempel na duain bains purils che survegnan pajaments directs betg pli dastgar duvrar herbicids cun in aut potenzial da ristg. Er duain els sterner pli pauc cultim. En in emprim pachet vegnan elavuradas las mesiras che tutgan principalmain l'agricultura. Pli tard duai suandar in ulteriur pachet da mesiras.

Il plan da mesiras al Cussegl federal n'è formalmain nagina cuntraproposta a las duas iniziativas dal pievel agraras (l'iniziativa per aua da baiver netta e per in scumond da pesticids sintetics) che vegnan a l'urna ils 13 da zercladur. Il plan preschentà porschia però almain per part schliaziuns concretas per las pretensiuns da las iniziativas, uschia il Cussegl federal.