Naginas subvenziuns per il diever da pesticids, la prescripziun profilactica d’antibiotica e la cumpra da pavel supplementar en l’agricultura, quai pretenda l’iniziativa per aua da baiver netta. Oz han las iniziantas ed ils iniziants lantscha lur campagna per la votaziun dal zercladur.

La Svizra è superbia da sia qualitad d'aua. Avrir la spina e gia culla aua netta e frestga per cuschinar u simplamain per baiver. Dentant, per bun in milliun persunas en Svizra saja quai be in siemi, hai gì num il glindesdi a Berna. Lur aua saja contaminada cun pesticids, e quai en ina quantitad che surpassia la limita lubida. La culpa saja l'agricultura che vegnia subvenziunada mintg'onn cun 3,5 milliardas francs.

L'iniziativa per aua da baiver netta vul midar quai. Survegnir subvenziuns duajan mo pli quels bains purils che renunzian al diever da pesticids, che na dattan nagina antibiotica a moda profilactica e che tegnan be uschè blers animals sco quai ch'els èn abels da producir sezs pavel.

La finamira saja in'agricultura che produceschia nutriment saun e procuria per aua da baiver netta, hai num da vart da las persunas che han lantschà l'iniziativa. Perquai na duaja il pajataglia betg pli finanziar la destrucziun da l'atgna basa da vita.

Davart l'iniziativa decida il suveran ils 13 da zercladur.