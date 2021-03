Dapli protecziun per auas

Flums, lais ed aua da baiver en Svizra vegnan protegids meglier da pesticids. Il Cussegl naziunal e dals chantuns èn sa cunvegnids d’adattar la lescha en quest senn.

Enfin en sis onns duain ils ristgs tras pesticids sa reducir per la mesadad. Questa decisiun stat en connex cun l’iniziativa per aua da baiver netta e quella da pesticids che vegnan questa stad a l’urna. I na va però betg per ina cuntraproposta indirecta da las duas iniziativas.

Ord l'archiv