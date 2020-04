La regenza dal chantun Uri vul far la proposta al parlament chantunal d'onurar l’investider egipzian Samih Sawiris per ses merits en favur da l’economia ed il turissem en il chantun Uri. El haja cun bajegiar il ressort da turissem prestà extraordinari, scriva la regenza dal chantun Uri.

Il 2005 per l’emprima giada ad Andermatt

L’onn 2005 saja l’investider vegnì ad Andermatt sin invitaziun da la regenza dal chantun Uri. El haja sinaquai realisà la visiun da far ord da l’anteriur areal da l’armada svizra in resort da vacanzas cun ina plazza da golf. Suenter la vendita da l’areal il 2006 tras l’armada svizra e la cumpra da l'anteriur territori dals purs saja la visiun vegnida pass per pass realitad. Uss saja la plazza da golf realitad e la gronda part dal resort da vacanzas era.

Il 2009 realisà l'hotel «Chedi»

Il cumenzament ha l'hotel «Chedi» dasper la staziun fatg. Il 2018 è vegnì realisà l'hotel da quatter stailas «Radisson Blue». Il 2019 la halla da concerts. Parallel tar tut quai è vegnì construì e fusiunà ils territoris da skis da Andermatt cun Sedrun e uschia realisà il pli grond territori da skis da la Svizra centrala. Cun tut quels projects sajan vegnids stgaffids pliras 100 plazzas da lavur e Andermatt haja survegnì ina perspectiva per il futur, scriva la regenza dal chantun Uri. Il parlament chantunal numnà «Landrat» tractà la proposta da la regenza ils 18 da matg.