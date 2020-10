La presidenta da la Confederaziun, Simonetta Sommaruga ha fatg attent ch'igl è ussa puspè impurtant che mintgin e mintgina fetschia sia part per franar il virus. Quai saja uss, curt avant l'enviern puspè tant pli impurtant.

Simonetta Sommaruga fa cler: «Igl è puspè curt avant las 12». Mintgin e mintgina stoppia far ses pussaivel e sa tegnair vid las mesiras per franar il coronavirus.

Federalissem saja sa cumprovà, quai ha accentuà Christian Rathgeb, sco president da las regenzas chantunalas. La collavuraziun cun la Confederaziun ed er tranter ils chantuns haja funcziunà bain.

La situaziun saja anc sut controlla, ha accentuà Alain Berset. Finamira è d'evitar in segund lockdown.

La ospitalisaziun vegnian anc a crescher, ha declerà Berset. Finamira è ch'ils ospitals na vegnian betg surdumandads.

Sommaruga: «Igl è curt avant las 12»

Simonetta Sommaruga ha avert la conferenza da pressa cun far cler ch'igl è uss puspè curt avant las 12. Las cifras d'infecziuns novas creschan a moda rasanta, quai che fa quitads. Perquai appellescha ella in'ulteriura giada a la populaziun ch'i saja da tegnair en las mesiras da protecziun per franar la derasaziun dal coronavirus. Pli svelt ch'ins reageschia e pli pitschnas che las restricziuns per la populaziun e l'economia sajan.

Rathgeb: «Il sistem federal è sa cumprovà»

Christian Rathgeb, il president da la conferenza da las regenzas chantunalas, ha accentuà che chantuns e Confederaziun hajan collavurà bain e stretg ensemen. Il sistem federal saja sa cumprovà. «Noss federalissem è resistent e flexibel. Igl è endretg ch'ils chantuns pon prender mesiras a moda differenziada.»

El ha er appellà a mintga singula persuna. Finamira èsi da tegnair en mira il virus. I valia d'evitar per tut pretsch in segund lockdown.

Berset: «Dumber d'ospitalisaziuns vegn a crescher»

Alain Berset ha accentuà che l'enviern vegnia grev. «Nus avain dentant anc sut controlla la situaziun e finamira èsi che nus evitain in lockdown e ch'ils ospitals vegnan surdumandads. Nossas mesiras èn enconuschentas, la pli impurtanta è il sa cuntegnair persunal. Tuts ston tegnair distanza, sa tegnair vid l'igiena e gidar tar il contact-tracing», ha declerà Berset.

Engelberger: «Mesiras ston vegnir adattadas»

Lukas Engelberger, president da la conferenza da directurs chantunals da sanadad parta il quità dal Cussegl federal, che la situaziun è seriusa. La situaziun saja sut controlla. «Nus vegnin dentant a vesair pir en radund duas emnas sche la situaziun en ils ospitals sa cumprova.

Las mesiras ston vegnir adattadas, per exempel en connex cun il purtar mascras. In nov effort saja necessari, er sch'ils dretgs da l'individi vegnian restrenschids.

La secretaria da stadi Marie-Gabrielle Ineichen ha discurrì en il num dal minister d'economia Guy Parmelin ch'è en quarantina: «La situaziun economica resta tendida.» Ils custs per l'economia sajan il pli bass, cura ch'il virus vegnia tegnì en mira. Perquai stoppian chantuns e Confederaziun vinavant collavurar bain.