L'auter onn vegnan las premias per l'assicuranza d'accidents da la Suva reducidas. Vul dir: Svizzers e Svizras ston en il futur pajar pli pauc.

Durant il lockdown hai dà damain accidents en Svizra. Quai ha er in'influenza sin l'assicuranza d'accidents Suva. Il 2020 ha ella cuntanschì in resultat da gestiun da 241 milliuns francs. En consequenza reducescha ella l'onn che vegn las premias.

Ils accidents da lavur èn sa reducids per 10,8%, ils accidents en il temp liber schizunt per 10,9% ha communitgà il venderdi la Suva. En total ha l'assicuranza dumbrà 431'827 accidents e malsognas, in minus da 10% en cumparegliaziun cun il 2019.

Las premias vegnan reducidas

La pandemia da corona ha chaschunà in surpli total da 253 milliuns francs, uschia la Suva. Quels daners vegnia ella a restituir il 2022 – en consequenza vegnia a dar «fitg bassas premias».

Sper la reducziun tar las expensas ha la Suva er fatg in gudogn sin il martgà d'investiziuns. Là è sa resultà a la fin in gudogn da 526 milliuns francs. Er quels daners vegnan da bun als assicurads.

Damain accidents da ballape

Ch'ils plazs da ballape èn restads vids durant la pandemia da corona ha er gi ina gronda influenza sin il dumber d'accidents en il temp liber – ils accidents da ballape per exempel èn sa reducids per 37%. Dapli accidents hai dentant dà entras il boom dad ir cun velo.

Sco la Suva ha communitgà, veglia ella realisar fin il 2027 dapli lavur cun intelligenza artifiziala. En consequenza vegnia ella a stritgar radund 170 plazzas da lavur. Gia a partir da l'onn proxim vegnia ella a restructurar. Tuttas agenturas da la Suva duain dentant er en il futur exister vinavant – là na vegnan naginas plazzas stritgadas.