Stadis terzs duain dastgar dar vinavant armas e muniziun or da producziun svizra a l’Ucraina. Da quest avis è la maioritad dals electurs e da las electuras da las sis grondas partidas en Svizra. Quai demussa ina retschertga represchentativa che l’institut da perscrutaziun Sotomo ha fatg per incumbensa da la «NZZ am Sonntag».

Cun 58% saja il consentiment da la basa da la Partida verd-liberala stà il pli grond. Il pli cler Na hajan ditg cun 67% las aderentas ed ils aderents da la Partida populara svizra.

Las Partidas sezzas èn per part d'in auter avis che lur votantas e votants. Uschia na vul la Partida verda per exempel betg lubir da dar vinavant armas svizras en l'Ucraina. Tar la PPS hai dà grondas discussiuns. La PS ch'è ditg stada cleramain encunter, ha entant er midà sia opiniun. Ella pledescha uss da far in'excepziun, dentant be per l'Ucraina, fertant ch'ils politichers da segirezza dal Cussegl dals chantuns vulan schluccar en general che terzs pon dar vinavant armas. La Verda è cunter omaduas ideas.

La Partida verda metta en dumonda la retschertga

Sch'ins avess dumandà la glieud, sch'i vulan dar si la neutralitad da la Svizra, e per quella vai la finala, fiss il resultat probablamain stà in auter. La dumonda n'è perquai betg cumpletta.

Marionna Schlatter tutga tar ils spezialists e las spezialistas da la fracziun verda, che decida quests dis il curs da la partida. Il medem mument vesian ins dentant la gronda solidaritad da la populaziun cun l'Ucraina. Ins veglia gidar il pajais e quai valia er per las simpatisantas ed ils simpatisants da la partida. Che la partida politiseschia dasper sia basa ora, na lascha ella betg valair.

L'entira discussiun enturn las armas svieschia simplamain dal fatg che la Svizra stoppia far dapli per bloccar ils daners d'oligarchs. Intgins milli sajets na decidian betg la guerra en il pajais, ma las milliardas che finanzieschian anc adina la guerra, quels schon.

Nus discurrin dad armas ed alimentain il medem mument la guerra. Quai è bain absurd.

Spendrar l'iniziativa dal 2007

La partida na vul pia betg midar sia opiniun. Sco la NZZ am Sonntag scriva giaja dentant betg be per interpretar la dumonda d'ina enquista. I giaja per spendrar in dals pli gronds success politics da las partidas da la sanestra. La Verda ha lantschà il 2007 l'iniziativa per scumandar material da guerra, dentant senza success. Quel è vegnì pir il 2018 cun l'iniziativa da correctura che ha engrevgià massivamain d'exportar material da guerra. Questas regulaziuns èn quellas che lian actualmain ils mauns a la Confederaziun.

Or da l'archiv: