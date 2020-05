La Svizra fetschia bun dad er en l'avegnir betg sa fixar en emprima lingia sin l'agen provediment. A questa conclusiun vegn in studi da la fabrica da reflexiun Avenir Suisse.

Il pajais pudess perder bler, sch'el renunziass a la collavuraziun internaziunala pervi da la crisa da corona e transferiss ils lieus da producziun puspè dapli en Svizra. Quai na fissi betg ina strategia adattada per dumagnar pandemias. Er cun in aut grad d'autoprovediment fiss la Svizra anc adina dependenta d'imports. Meglier fiss d'investir tenor Avenir Suisse en la segirezza dal provediment. Per quest motiv stoppian ins plitost sa focusar sin differentas pussaivladads da cumpra enstagl da restricziuns.

Avertezza empè dad isolaziun

Er tar meds essenzials sco per exempel l'electricitad ni products per il provediment da sanadad na dastgia la strategia betg sa focussar sin isolaziun ed autoprovediment. En il context global u almain europeic saja pli simpel da schliar differentas sfidas.

La Svizra duaja per quest motiv era sa fatschentar activ cun ina cunvegna da sanadad bilaterala cun l'Uniun Europeica. Era la libra circulaziun da persunas na dastgia betg vegnir abolida. Cunfinaris ed immigraziun rinforzian l'economia svizra.