425 infecziuns novas cun il coronavirus ha l'Uffizi federal per sanadad BAG annunzià la sonda per la Svizra ed il Pincipadi dal Liechtenstein. La marca da 400 è gia il venderdi vegnida surpassada – quai cun 405 novs cas da Covid-19. L'ultima giada ch'igl aveva avant dà passa 400 novas infecziuns en in di è stà mez avrigl. Dapi il venderdi han sis ulteriuras persunas malsaunas da Covid-19 stuì vegnir ospitalisadas.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Cifras e svilups Situaziun actuala 29.07.2020

Sin basa da las datas dal contact tracing sa chattan en l'entira Svizra ed il Principadi da Liechtenstein actualmain 1'641 persunas en isolaziun e 4'924 en quarantina. Ulteriuras 7'559 persunas èn en quarantina, perquai ch'ellas èn turnadas da pajas da risico.

La situaziun en Grischun

Il chantun Grischun annunzia la sonda naginas novas infecziuns. 75 persunas sa chattan en quarantina, 18 en isolaziun ed ina da quellas vegn tgirada en in ospital grischun.

Ils ultims 7 dis èn vegnidas annunziadas en Grischun 9 novas infecziuns cun il coronavirus. Dapi l'entschatta da la pandemia hai uschia dà en tut 1'009 cas da Covid-19 confermads d'in labor en Grischun.