Durant l'emprima unda haja dà muments nua ch'el n'haja betg pli savì sch'i saja di u notg u tge di da l'emna, ha ditg Berset en in'intervista cun l'emissiun «Sternstunde Philosophie» da SRF. Quai n'haja el anc mai gì.

La stad suenter l'emprima unda, hajan ins lura gì il sentiment ch'il mender saja passà. Lura sajan ins stà bler memia optimistic, «cura che nus avain pensà che nus possian l'atun puspè lubir occurrenzas grondas.» Quai saja stà in dals pli gronds sbagls. Il mender saja dentant da na far nagut per surmuntar ina crisa e dad esser bloccà. Ina chaussa saja dentant clera:

Sch'ins fa sbagls, ston ins curreger quels tant pli svelt.

Plinavant na possian ins betg emblidar durant la crisa las dumondas da l'entschatta.

La sanadad da la populaziun haja emprima prioritad, ha ditg il cusseglier federal da la Partida socialdemocratica. Per quai hajan ins stuì prender en cumpra fitg gronds problems, sco per exempel la serrada da las scolas per prest dus mais.

Quai è probablamain stada la pli greva decisiun per nus.

Berset crai che quest virus na vegn betg a bandunar nus uschè svelt. El vegnia a restar, malgrà vaccins e megliers medicaments.

La via svizra haja ses pretsch, uschia Berset vinavant. «Ella pretenda atgna responsabladad, raschunaivlezza, e perspectiva da tuts. Sche quai na funcziuna betg, stuain nus puspè rinforzar las mesiras. Quai avain nus fatg.» Impressiun ha fatg a Berset la solidaritad ch'ins haja vis la primavaira.