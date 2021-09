A Berna han ils sindicats demonstrà il suentermezdi encunter la revisiun da l'AVS. La manifestaziun lubida, sut il motto: «Betg tutgai en nossas rentas», sa drizza encunter las decisiuns da fin qua da las duas chombras parlamentaras davart la refurma da l'assicuranza.

Il Cussegl naziunel ed il Cussegl dals chantuns han tranter auter decidì d'augmentar la vegliadetgna da renta da las dunnas per in onn, sin 65 onns. Per l'uniun sindicala svizra, è Travailsuisse, ignoreschia la politica cun quai la situaziun da renta d'ina maioritad da la populaziun svizra. Sur tut quella da las dunnas.

Quellas duas organisaziuns han appellà a la manifestaziun naziunala. Da la partida èn er stadas partidas e collectivs da la chauma da dunnas.