Quai pretenda almain la cumissiun per traffic e telecommunicaziun dal Cussegl dals chantuns.

La cumissiun per traffic e telecommunicaziun dal Cussegl dals chantuns vul che la Billag sto pajar enavos la taglia sin plivalur ch'ella ha incassà durant plirs onns nungiustifitgadamain. La cumissiun ha approvà unanimamain la moziun or dal Cussegl naziunal che pretenda ina basa legala per la restituziun.

En total vai per 153 milliuns francs ch'èn vegnids incassads dapi il 2011. Il mument s'occupescha il Tribunal federal cun la dumonda sche la taglia sin plivalur sto vegnir pajada enavos u betg.

RR novitads 12:00