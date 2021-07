La Svizra duai far part dal program da perscrutaziun europeic «Horizon Europe». Quai pretendan adina dapli instituziuns en ina brev averta – actualmain han 30 instituziuns suttascrit. Differents pajais pon prender part provisoricamain a quest project da perscrutaziun europeic: per exempel la Gronda Britannia e la Tirchia – la Svizra però betg. Quai tranter auter perquai che la cunvegna da basa ha fatg naufragi.

Scienziads europeics e svizzers teman che la scienza patescha sut las tensiuns politicas.

Svizra vul esser da la partida

Tenor il Secretari statal per furmaziun e scienza veglia la Confederaziun far part cumplainamain al project «Horizon Europe». Er pajais che na tutgan betg tar l'Uniun europeica possian far part ad intgins projects da perscrutaziun. Els na survegnan dentant nagin sustegn finanzial da Brüssel. Ils custs stoppia surprender il stadi sez. La Svizra haja mess a disposiziun sis milliardas francs per quel intent.