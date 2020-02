En Svizra èn anc adina passa in milliun persunas pertutgadas da «canera da via» excessiva ed uschia exponidas a ristgs per la sanadad. Quai ha communitgà l'Uffizi federal per l'ambient BAFU. I dovria dapli mesiras da protecziun per sbassar vinavant il dumber dals pertutgads. La canera stoppia vegnir eliminada pli fitg vi da la funtauna, per exempel entras cuvridas da via spezialas u cun reducir il tempo.

Dapi che l'ordinaziun da canera è ida en vigur avant 30 onns saja il dumber dals pertutgads da canera, malgrà tut, sa reducì per 270'000. Ils chantuns han investì ils ultims onns 10 giadas dapli en la sanaziun da canera.

