Blers medis na tramettan para betg vinavant tut ils formulars per ils cas da corona a l'Uffizi federal da sanadad. Sco quai che la «NZZ am Sonntag» rapporta, na sajan ils formulars per mintga segund cas tranter mez fanadur e mez avust betg vegnids emplenids ora e tramess vinavant. Al BAG manchia uschia per la mesadad dals infectads indicaziuns impurtantas davart ils facturs da risico ed ils lieus d'infecziun.

Chasti da fin 5'000 francs

La Federaziun dals medis svizzers ha dentant sincerà vers la gasetta, ch'i na saja betg enconuschent ad els che annunzias da medis manchian. Uss stoppian ils medis chantunals pretender ils formulars che manchian e trametter suenter quels. Quai vul la Confederaziun. Tenor la Lescha d'epidemia pon ils medis vegnir chastiads cun fin 5'000 francs.