Il minister da sanadad Alain Berset n'ha betg exclus per l'onn che vegn in augment «extraordinari» da las premias da las cassas da malsauns. I saja dentant anc memia baud da valitar la situaziun da l'atun, ha ditg Berset.

Co che las premias sa sviluppeschian l'auter onn dependia da blers facturs, ha ditg Berset envers la «SonntagsZeitung». Ils custs da sanadad currents na sajan betg il sulet factur, ha el ditg en l'intervista.

Ils custs da sanadad èn tenor l’associaziun da las cassas da malsauns Santésuisse gia creschids ils emprims dus mais da quest onn per 7,5 pertschient per chau. «Il resultat è in ulteriur augment da las premias», ha la directura da l’associaziun, Verena Nold, ditg il prim d’avrigl en ina intervista cun il «SonntagsBlick». Ella ha crititgà la premia politica ch’il Cussegl federal ha fixà l’onn passà sco nunsuffizienta.

Nus faschain en il Cussegl federal tut ch'è pussibel per franar ils custs en il sectur da sanadad.

Dentant en il parlament sajan mesiras per franar ils custs grev, perquai ch'ils blers acturs sa protegian savens vicendaivlamain. «Sche nus na lavurain betg tuts ensemen, lura na survegnin nus betg sut controlla ils custs da sanadad», ha Berset ditg vinavant.