Il Cussegl federal ha lantschà in programm naziunal da perscrutaziun che duai intercurrir l'influenza da Covid-19 sin la societad. Il program che dura trais onns custa 14 milliuns francs.

Il project duai intercurrir tge effects che la pandemia da corona ha sin l'economia, la societad e la politica. La finamira saja da mussar ad autoritads, politica, sco er ad instituziuns privatas e publicas vias co vegnir a frida cun ina pandemia. Concret vegn per exempel examinà tge effects e consequenzas che mesiras per cumbatter ina pandemia han.

Il project realisescha il Fond naziunal svizzer. El cumplettescha il program da perscrutaziun Covid-19 ch'examinescha dumondas biomedicinicas e clinicas en connex cun corona.