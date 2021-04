En il chantun Vad è la dumonda per in termin per vaccinar cunter corona gronda. Quai suenter che tut las persunas sur 18 onns pon sa laschar vaccinar dapi l'entschatta da l'emna. Tut ils 110'000 termins per vaccinar dal matg sajan gia davent, ha communitgà il chantun. Ultra da quai dettia per il zercladur in zichel dapli che 100'000 ulteriurs termins a disposiziun – inclus la segunda dosa.

Ier èsi stà in tsunami, oz è il tempo in zichel sa reducì. Nus essan cuntent cun la reacziun da la populaziun.

Il Vad è l’emprim chantun ch'ha schlargià la campagna da vaccinar sin tut las persunas creschidas. Dapi ils 19 d'avrigl èsi era pussaivel da sa laschar vaccinar en tschertinas apotecas. Il chantun spera, ch'ins haja il pli tard la fin da fanadur vaccinà dapli che 500'000 Vadaisas e Vadais sur 18 onns.

Ord l'archiv

La halla da la citad da Cuira daventa in center da vaccinar e quai gia a partir da sonda, ils 24 d'avrigl 2021.