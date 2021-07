Il chantun Vallais ha dà il permiss da sajettar in luf. L'animal haja stgarpà dapli che diesch nursas en in stabiliment protegì, sco er sin in'alp, nua ch'igl è betg pussaivel da prender mesiras protectivas.

Sin las alps Äbnimatt e Münstiger Galen sajan vegnidas stgarpadas mintgamai set nursas, ha communitgà il chantun. Cun quai sajan ademplids ils criteris tenor la lescha da chatscha revedida da la Confederaziun, per sajettar in luf singul.

Per pudair sajettar in luf, pretenda l'ordinaziun da chatscha revedida be pli 10 empè da 15 nursas u chauras stgarpadas d'in luf singul entaifer 4 mais. Durant 60 dis po il luf en il Vallais uschia uss vegnir sajettà dals guardiaselvaschina.

