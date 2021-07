Da nov bastan diesch stgarpadas da nursas u chauras per ch’in chantun dastga regular la populaziun da lufs e sajettar singuls animals. Enfin uss dastgavan ils chantuns far quai a partir da 15 animals stgarpads. Quella regla vala dentant be, sch'ils purs han prendì mesiras da protecziun per lur animals.

Tar animals da niz gronds – biestga, chavals u lamas – bastan duas stgarpadas, ha il Cussegl federal precisà vinavant.

En lieus nua ch'il luf n'è anc betg stà preschent, è la nova limita tar 15 animals stgarpads aifer in mais (fin uss 25 animals) – u tar 25 animals stgarpads aifer quatter mais (fin uss 35 animals). Qua valan er stgarpadas dad animals betg protegids.

Dapli daners per protecziun

Cun la nova ordinaziun rinforza il Cussegl federal er la protecziun da muntaneras. La Confederaziun surpiglia fin 80% dals custs per mesiras sco per exempel saivs electricas u chauns da protecziun. Ina protecziun effectiva gidia da betg stuair regular memia ferm ils lufs, uschia il Cussegl federal. Responsabels per la protecziun d'animals restan vinavant ils purs e las puras.

Betg tuts èn cuntents

Al president da l'Uniun grischuna da purs, Thomas Roffler, na plascha la nova ordinaziun betg. Tenor el stoppian anc adina memia blers animals vegnids stgarpads avant ch'ins po regular. Plinavant avessan ils purs giavischà ch'ils chantuns survegnian dapli cumpetenzas da decider. Er ils daners supplementars per la protecziun – 800'000 francs supplementarmain – na bastian betg.

Er tenor Anita Mazzetta dal WWF Grischun na tanschian ils daners betg. Ella avess giavischà almain il dubel, sco ch'ella ha ditg envers RTR. Davart las premissas per pudair regular ils lufs sa mussa ella dentant cuntenta. Cun la nova ordinaziun na vegnian ils lufs betg decimads memia ferm.

La regenza grischuna n'è la mesemna betg stada cuntanschibla per ina posiziun.