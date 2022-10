L'inflaziun en Svizra è sa reducida il settember sin 3,3%, cumpareglià cun 3,5% l'avust. Quai scriva l'Uffizi federal da statistica. Igl è l'emprima reducziun dapi prest dus onns, quai nunspetgadamain. Economs avevan spetgà ina stabilisaziun u schizunt in ulteriur augment. L'inflaziun da l'avust era cun 3,5% uschè auta sco dapi 30 onns betg pli.

Pli chara è vinavant cunzunt la rauba d’import ch'ha custà durant il settember 7,8% dapli ch’avant in onn, suenter 8,6% l’avust. Tar ils bains agriculs muntava la chareschia annuala sco il mais avant a mo 1,8%.

Il carburant è in motiv

En cumparegliaziun cun il mais avust èn er ils pretschs da consum sa reducids il settember. Tenor l'Uffizi federal da statistica è questa reducziun d’attribuir a differents facturs, tranter auter a pretschs sbassads per carburants, per ieli da stgaudar, per l’hotellaria e per la parahotellaria. Creschids sajan percunter ils pretschs per vestgadira e chalzers.