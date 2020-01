Guardà sur l'entir onn èn surtut ils tschains per abitaziuns sco er ils pretschs per autos novs creschids. Vers la fin da l'onn èn ils pretschs restads stabils. Quai dentant pervi dad effects cuntraris.

Cumpareglià cun il 2018 è la chareschia annuala creschida l'onn passà per 0,4%. Quai resulta da la calculaziun che l'Uffizi federal da statistica fa mintgamai suenter la midada da l'onn. Il 2018 aveva la chareschia annuala muntà a +0,9% ed il 2017 a 0,5%.

S'augmentads èn il 2019 surtut ils tschains da locaziun sco er ils pretschs per autos novs. Percunter sajan sa sbassads ils pretschs per products dad ieli mineral sco er per medicaments, scriva l'Uffizi da statistica. Fertant ch'ils pretschs per rauba importada sajan restads stabils, sajan ils pretschs per products indigens en media creschids per 0,5%.

Pretschs stabils vers la fin da l'onn

Il december èn ils pretschs da consuments restads stabils en cumparegliaziun cun il mais avant. L'index naziunal dals pretschs da consuments è restà tar 101,7 puncts. Quella stabilitad da pretschs è tenor l'Uffizi da statistica dentant il resultat da svilups cuntraris. Uschia sajan ils pretschs per hotellaria e telefonia mobila creschids. Da l'autra vart sajan products da cosmetica per la fatscha sco er sucs da fritgs e legums vegnids pli bunmartgads.

