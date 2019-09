RTR: Tge è insumma il problem cun quai chasti da maridaglia?

Adrian Camartin: Il problem schai en il model co la taglia vegn calculada. Tenor la Constituziun duai mintga persuna pajar taglia tenor sia fermezza economica. Tar pèrs betg maridads vegn simplamain quintà la taglia per mintgin separà.

Auter tar pèrs maridads e pèrs en in partenadi registrà. Sche omadus lavuran vegnan lur entradas quintadas ensemen e pervia da la progressiun pajan quels pèrs dapli che pèrs che vivan bain ensemen, mo che n’èn betg maridads.

Il Cussegl federal ha ussa preschentà in nov project co schliar la discriminaziun da pèrs maridas ed en partenadi registrà. Co vesa quai plan ora?

En in emprim pass duai la taglia vegnir calculada sco enfin ozendi. Vul dir ch'ins quinta ensemen las entradas d'omadus. Lura datti dentant ina segunda calculaziun ch'è sumeglianta a quella da pèrs en concubinat. I vegn pia per mintgin calculà sia taglia sin basa da sias atgnas entradas. Lura vegn tratg giu e mess vitiers inqual chaussa. Cura che l'import da taglia è calculà per omadus vegnan quels quintads ensemen. La fin finala vala quest quint da taglia ch'è il pli bass.

Ina gronda part dals parlamentaris, cunzunt dals liberaldemocrats e dals socialdemocrats, è dentant d'in auter avis ed ha ussa decidì d'anc ina giada trametter il project enavos al Cussegl federal. Tge disturba els?

Quai è ina veglia istorgia. Els èn da l'avis ch'i fiss pli gist sch'ins introduciss l'imposiziun da taglia individuala. Uschia vegniss mintgin, marida ni betg, taxà medem.

Ils cristiandemocrats ed ina gronda part dals parlamentaris da la PPS na vulan dentant betg quai. Quai saja bler memia cumplitgà. Da quest avis èn dal reminent era ils chantuns. Els teman in monster da birocrazia sch'ins stoppia mintgamai guardar tge entradas che sajan da quintar tar tge partenari.

En il Cussegl dals chantuns han dentant ussa ina giada ils aderents da la taglia individuala triumfà. Il Cussegl federal sto ussa anc ina giada ir sur ils cudeschs ed intercurir autras pussaivladads da procurar per gistadad tranter pèrs maridads e pèrs en concubinat.

Tge munta questa decisiun ussa per la dumonda da l'iniziativa da la PCD? Quella è gea anc adina pendenta suenter ch'il Tribunal federal ha decidì l’avrigl che quella stoppia anc ina giada vegnir a l'urna.

La decisiun da renviar il project al Cussegl federal fa quai anc pli probabel che nus avain anc ina giada da decider a l'urna davart l'iniziativa da la PCD. Ils cristiandemocrats renunziassan dentant pli gugent sin quest pass.

Lur iniziativa definescha numnadamain la letg exclusivamain sco cuminanza d'in um e d'ina dunna. Ina definiziun che ha gia il 2016 procurà per pulita critica, era entaifer l’atgna partida. Stà d’observar è ils ultims trais onns era ina midada da tenuta tar la PCD. Ina maioritad è oz da l'avis ch'i saja temp d’avrir la lètg era per pèrs omosexuals.

La decisiun dals socialdemocrats e dals liberaldemocrats pon ins perquai era vesair sco powerplay cunter la PCD. Sche era il Cussegl naziunal è da l'opiniun da renviar il project al Cussegl federal, lura po quai ir enfin quatter onns enfin ch'in project nov è puspè pront da vegnir debattà en il Parlament federal. Gia la fin da matg che vegn ston ils cristiandemocrats dentant decider sch'els vulan retrair l’atgna iniziativa. Sche na, fiss la votaziun il settember en in onn.

Divers exponents da la PCD han ditg envers RTR, che sch'i na dettia nagin project che saja sin maisa e decidì enfin il matg – vegnian els bain ni navidas a decider d’anc ina giada laschar votar il suveran davart lur iniziativa.

RR actualitad 17:00