La SRG/SSR ha scrit cifras cotschnas l’onn passà. Sut il stritg haja la societad fatg in minus da bunamain 13 milliuns francs. Motiv per il minus sajan damain entradas da reclamas e custs da restructuraziun. Radund la mesadad da las entradas da reclamas persas sajan d’attribuir a la pandemia da corona. Sulettamain pervi dad occurrenzas da sport annulladas haja la SRG/SSR pers 7 milliuns francs.

L’onn passà sajan passa 100 plazzas da lavur vegnidas stritgadas. En tut dettia tar la SRG/SSR actualmain bun 5’500 plazzas cumplainas.

Records tar emissiuns da corona

Pervia da la pandemia ha la SRG/SSR adattà ses program. Cunzunt la purschida per uffants sco er per senioras e seniors è vegnida schlargiada. Ultra da quai hai dà a l'entschatta da la pandemia ina emissiun quotidiana davart la situaziun da corona. Quella haja gì ina derasaziun da record, uschia l'interpresa. In dals highlights il 2020 saja il start da la plattafurma da streaming Play Suisse stà. Tenor la SRG/SSR sajan 250'000 persunas sa registradas.