Il 2020 èn otg persunas sa disgraziadas entras accidents cun mountainbike. Quai èn quatter giadas uschè bleras sco en media, quai communitgescha il Post da consultaziun svizzer per la prevenziun d'accidents BFU.

Dapi la pandemia èn adina dapli persunas da viadi cun mountainbikes. Quai boom ha er in effect sin ils accidents. Uschia èn mortas il 2020 en tut otg persunas, da quai tschintg umens e trais dunnas. Er il dumber da persunas blessadas è creschì, quai sin passa 10'000. Sper l'interess pli grond per il sport da bike vesa il BFU er il survalitar las atgnas abilitads sco motiv d'accident. Perquai stoppian las rutas da bike vegnir signalisadas tenor grevezza analog a las pistas da skis.

Cumprà bikes tut a dubel

Il medem temp èn vegnids vendids passa 200'000 mountainbikes, in terz da quels cun motor electric. Quai saja in record. Cun quel creschia era il dumber d'accidents, uschia il Post da consultaziun svizzer per la prevenziun d'accidents.

