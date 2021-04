Cun e-bikes hai dà l’onn passà en media mintga emna 10 accidents grevs. En tut han 536 persunas gì il 2020 in accident cun e-bike, 15 da quellas persunas han pers lur vita. Cumpareglià cun la media dals ultims tschintg onns èn quai stads dubel uschè blers accidents.

Campagna da prevenziun

Sco il Post da consultaziun svizzer per la prevenziun d’accidents BFU scriva vinavant ha la pandemia rinforzà il boom dad e-bikes. 171'000 e-bikes sajan vegnids vendids il 2020 en Svizra. Il 2019 eran quai anc 133'000. Cun quai è mintga terz velo, ch'è vegnì cumprà nov, in velo motorisà.

A partir da quest mardi lantscha il BFU ina campagna da prevenziun. Tgi che va cun in e-bike duaja adina esser conscient, ch’il ristg d’in accident en il traffic sin via è pli grond che cun in velo convenziunal. Cun l'e-bike sajan ins numnadamain pli svelt sin via, uschia ch'ins na possia tut tenor betg reagir sin insatge nunspetgà. E tar in tempo pli svelt sajan er blessuras pli grevas pli probablas. Vitiers vegnia che auters participants al traffic enconuschian in e-bike memia tard u sutvaliteschian la sveltezza da quel.