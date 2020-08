Ir cun e-bike duai daventar pli segir. Il Cussegl federal vul perquai midar la Lescha federala davart il traffic sin via. Uschia duain tut ils manischunzs da velos electrics stuair purtar ina chapellina. E sco tar ils autos na duain era els betg mo envidar la glisch, cura ch'igl è stgir, mabain era durant il di. Plinavant duain tut ils velos electrics sperts, pia quels che porschan in sustegn enfin tar la spertadad da 45 km/h, esser equipads cun in tachometer, quai per che las limitas da spertadad vegnan resguardadas meglier.

11 morts l'onn passà

Il Cussegl federal spera uschia da pudair reducir il dumber d'accidents grevs da manischunzs da velos electrics. L’onn passà èn 355 sa blessads grevamain, 11 èn morts.

Sper quai duai la revisiun era crear la basa legala per ch'il Cussegl federal possia lubir tests cun autos che charreschan a moda autonoma sin las vias publicas. Enfin mez december pon chantuns, organisaziuns e partidas prender posiziun en chaussa.