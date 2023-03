En Svizra èn 45% da tut ils velos vendids l’onn passà stads velos electrics. Uschia posseda quasi mintga segund velo nov in motor. Il 2005 ha la cumpart dad e-bikes anc muntà a pli pauc che 1%.

Tenor ina communicaziun da Velosuisse èn vegnids vendids 1,5% damain velos il 2022 en congual cun l'onn avant er sch'il dumber da velos electrics vendids è creschì per 17%. Il dumber da velos senza agid electric è dentant crudà per 14%. Cun quai è la relaziun tranter e-bikes e velos classics 45% a 55%.

Boom da velos durant la pandemia

Gia per la segunda giada en seria èn vegnids vendids damain velos suenter l’onn da record 2020. L’emprim onn da la pandemia da corona ha la branscha vendì passa 500'000 velos, l’onn passà 484'000.

Er sch'ils dumbers sajan sa sbassads haja il boom da velo da la pandemia anc in effect. Adina dapli persunas na dovrian lur e-bikes betg be per il temp liber ma er per lur via da lavur en citad u en l'aglomeraziun. Per quai pretenda l’uniun Velosuisse che la rait da vias per velos vegnia engrondida en Svizra. Uschia pudessan dapli persunas profitar dal velo, argumentescha l’uniun.

