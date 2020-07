A Turitg hai probablamain dà avant duas emnas in uschenumnà «superspreader event» en in club. Giasts che sajan stads ils 27 da zercladur en quel club hajan gì intgins dis pli tard sintoms dal coronavirus. Quai ha la media chantunala ad interim dal chantun Turitg, Christiane Meier, confermà envers la gasetta NZZ.

Per part saja singulas persunas er idas cun sintoms da Covid-19 a far festa ed hajan pir laschà far tard in test, uschia la media chantunala. Quantas persunas ch’èn sinfectadas en il club a Turitg cun il virus n'è anc betg enconuschent.