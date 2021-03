Bunamain 3'500 persunas èn vegnidas l'onn passà en ina situaziun d'urgenza en las Alps Svizras ed han stuì vegnir salvadas. Quai èn tantas sco anc mai. Cumpareglià cun l'onn avant è quai in augment da 20%. Tenor il Club alpin svizzer (SAC) èn 180 persunas mortas en muntogna. 112 sajan sa disgraziadas da viandar. 47 sajan mortas pervi d'ina malsogna – per il pli pervia da problems cun il cor u cun la circulaziun. 21 han stuì laschar la vita pervi d'accidents, per exempel da sgular cun delta, parasgulada u Base-Jumping, dentant er cun il mountainbike.

Damain accident durant lockdown

Durant il lockdown davent da mez mars han damain persunas fatg turas da skis e las cifras d'accidents èn sa sminuidas marcantamain. Cun las schluccadas a partir da mez matg èn las activitads percunter s'augmentadas fitg – ed uschia er ils accidents.