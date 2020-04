La crisa da corona chaschunà er sin la fiera d'ieli in caos. Igl è schizunt capità insatge istoric ch'i n'ha anc mai dà: Il pretsch per l'ieli da la sorta WTI dals Stadis Unids è crudà ier saira en il negativ. Vul dir i ha dà daners per cumprar ieli.

La raschun persuenter è che l'economia è tenor experts sin buna via da sa ruschnar en ina greva recessiun. Quai muntia er ch'i vegnia actualmain duvrà radund in terz pli pauc ieli. Per exempel perquai che blers pli paucs aviuns sgolian, uschia ch'i vegnia duvrà en la branscha d'aviatica bler pli pauc petroli.

Tschertga suenter butschins vits

Vitiers vegn ch'ils magasins d'ieli eran gia avant la crisa emplenids bain. Uschia crescha il mument er la dumonda suenter butschins vids en quels ch'il ieli vegn deponì ad interim. Sulet l'emna passada èn 19 milliuns butschins vegnids emplunads en magasins en ils Stadis Unids, tants sco anc mai entaifer ina emna.

Pretsch al tancadi betg dispit pertutgà

Tenor experts èsi vinavant da quintar cun in pretsch d'ieli fitg bass, cunquai ch'i dat er vinavant sin l'entir mund restricziuns per l'economia. Malgrà ch'il ieli è uss oraifer favuraivel, munta na quai betg exnum ch'il benzin e diesel vegn er pli bunmartgà. La raschun persuenter è ch'il ieli fa or sulet in terz dal pretsch da benzin e diesel, il rest èn taxas ed auters custs.